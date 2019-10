Piacere Bond, Green Bond

Proverbio del 31 ottobre Non puoi andare in paradiso se non muori

Numero del giorno: 84.000 Migranti salvati dai mercantili dal 2014

L’uomo del Monte (dei pegni) ha detto Ja. L’uomo sarebbe il ministro delle finanze tedesco che, forte di attivi fiscali più che triennali – nel senso che noi e i quattro quinti del mondo facciamo deficit e loro surplus sul bilancio pubblico – ha annunciato che il governo emetterà bond per racimolare risorse da investire su progetti sostenibili.