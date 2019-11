Omnia vincit amor

In Sala Stampa raccogliamo le dichiarazioni di Stefano Pioli: “la squadra questa sera è stata bene in partita, con buona personalità, non ho visto fragilità. Se si tratta di una svolta lo capiremo in occasione delle prossime partite. Da un punto di vista tecnico dobbiamo ancora crescere, ma sotto l’aspetto caratteriale la squadra ha tenuto bene testa ad un avversario molto fisico. Da un punto di vista mentale questo è un chiaro passo avanti.”

“Avrei preferito soffrire meno in panchina e far soffrire meno i tifosi, ma vincere soffrendo fortifica. Dobbiamo imparare a fare qualche fallo in meno, soprattutto evitando i falli inutili; poi i calci da fermo si pagano, so quanto li abbiamo pagati domenica scorsa”.

“Mi chiedete una valutazione della prestazione di Paquetà, vedo che voi giornalisti amate molto parlare dei singoli calciatori, io non amo invece parlare dei singoli, preferisco valutare il gruppo. Comunque vi dico che Paquetà ha giocato una partita migliore rispetto alle precedenti ma può giocare ancora meglio; molti altri miei giocatori possono fare molto di più. Al Milan servono qualità e spirito. Oggi abbiamo messo tanto spirito, poi la partita è stata risolta da un tocco di qualità. Dobbiamo imparare a farli andare sempre in sincrono”.

Riguardo alle scelte iniziali di formazione: “ le mie scelte tengono sempre in considerazione la brillantezza fisica e psichica dei miei giocatori; i giocatori che ritengo più giusti, partita per partita, li scelgo. Ho fatto così oggi e così farò ancora in futuro. Spesso le partite si vincono o si perdono con i cambi, questa sera abbiamo vinto anche grazie ai cambi. Siamo entrati in campo con la voglia giusta e chi poi è entrato in campo in corso d’opera ha positivamente incanalato la sua rabbia nel gioco a beneficio della squadra”.