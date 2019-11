Con le unghie e con i denti.

La Viola è pericolosa quando allarga il gioco e cerca sempre di avanzare dalle fasce laterali ed al minuto 82 per un soffio non raddoppia grazie ad un tocco indietro di prima eseguito da Tucceri Cimini (M) che miracolosamente Korenciova (M) ferma in tuffo. Ci mancava solo l’autogol nel momento più caldo dell’incontro.

L’ultima occasione è rossonera, con Deborah Salvatori Rinaldi che indirizza in porta da fuori area un tiro non particolarmente potente, dopo una fuga in contropiede.

Dopo quattro minuti di recupero, risultato finale 1 a 1. Un risultato importante ed un punto prezioso che torna a Milano. La Juventus conquista il primo posto della classifica vincendo con il Verona per 3 a 0, ma il Milan mantiene il secondo in solitaria. Risultato giusto, con una Fiorentina che forse ai punti avrebbe meritato qualcosa in più.