Libri per le tue orecchie! Roma 8/10 novembre

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre si svolgerà a Roma presso il WeGIL (il bellissimo hub culturale della Regione Lazio a Trastevere) la prima edizione di “LIBRI PER LE TUE ORECCHIE” evento dedicato agli audiolibri un mercato sempre più in crescita che sta appassionando lettori di ogni età: giovani e meno giovani, lettori forti ma non solo e ad organizzarlo è Emons edizioni, la casa editrice leader per gli audiolibri in Italia.

Ma cosa succederà in questi tre giorni? Come direbbe la mia amica Antonella … vado a dirvi:

Segnalo gli incontri a cui io non rinuncerei mai !

Ci saranno inoltre incontri per gli addetti ai lavori con i maggiori esperti della lettura ad alta voce: da Marino Sinibaldi e Fabiana Carobolante di Radio 3 ad Alessandro Magno del gruppo Gems e Gianluca Mazzitelli di Salani che si confronteranno con Sergio Polimene, direttore editoriale Emons e molti altri…

PROGRAMMA COMPLETO

8-10 NOVEMBRE 2019

VENERDÌ 8

Ore 18:30 - 19:30

VIAGGIO NELLA SCRITTURA DI PHILIP ROTH

Francesco Montanari legge ll complotto contro l’America

Introduce Francesco Pacifico

Ore 19:30

BRINDISI DI APERTURA

offerto da Emons

Ore 19:30 - 20:00

QUATTRO CHIACCHIERE CON...

L’attore Massimo Popolizio dialoga con la regista Flavia Gentili

Ore 20:30 - 21:30

DARE VOCE ALLE PROPRIE PAROLE:

da scrittore a lettore

Francesco Piccolo e Melania Mazzucco

Modera Marino Sinibaldi

SABATO 9

Ore 10:30 - 13:00

PICCOLI AUDIO-LETTORI

Pino Insegno legge Il libro della giungla

A seguire laboratorio

tematico-artistico a cura

dell’Albero delle ciliegie

Ore 17:00 - 18:00

IL MERCATO DEGLI AUDIOLIBRI OGGI:

gli orizzonti e le potenzialità di un mondo in continua evoluzione

a cura di Emons, con la partecipazione di Audible,

Storytel, Mondadori,

Salani e RaiRadio3

Modera Carlo Annese

Ore 19:00 - 20:00

VIAGGIO NELLA SCRITTURA DI ELSA MORANTE

Iaia Forte legge La Storia

Introduce Giulia Caminito

Ore 20:00 - 21:00

DARE VOCE ALLE PROPRIE PAROLE:

da scrittore a lettore

Concita De Gregorio dialoga con la regista Flavia Gentili

DOMENICA 10

Ore 10:30 - 13:00

PICCOLI AUDIO-LETTORI

Neri Marcorè legge Gianni Rodari

Preceduto dal laboratorio

tematico-artistico a cura

dell’Albero delle ciliegie

Ore 18:00 - 18:30

QUATTRO CHIACCHIERE CON...

Ezio Mauro dialoga con la regista Flavia Gentili

Ore 18:30 - 20:00

VIAGGIO NELLA SCRITTURA DI DAVID FOSTER WALLACE

Lino Musella e Giorgio Marchesi leggono La ragazza dai capelli strani

Introduce Martina Testa

BRINDISI DI CHIUSURA

offerto da Emons

I laboratori del 9 e del 10

novembre sono indicati per la

fascia d’età 4-10 anni, fino a un

massimo di circa 30 partecipanti.