Conosci BoBe, il cagnolino orfano salvato dal reporter Fared Alhor in Siria?

"Bobe è con noi, mentre gli arei da guerra russi e di Assad vomitano terrore e morte dal cielo".

Con queste parole, Il giovane fotoreporter siriano Fared Alhor questa mattina ha condiviso sulla sua pagina facebook un altro articolo che racconta la storia del cucciolo che ha salvato nell villaggio in cui cui il terrorista capo dell'ISIS al-Baghdadi si è fatto esplodere, una settimana fa. Lo ha salvato da morte certa, se non per stenti, per solitudine. La madre del piccolo Bob era stata ammazzata dal raid americano.

Dal Telegraph, dal Daily Mail, dalla CNN, dai più grandi e dai piccoli quotidiani, in Inghilterra, America Francia, Turchia, India, Cina, Korea, oggi finalmente anche in Italia, la sua storia è stata raccontata da tanti, anche sulla carta stampa, più forte e rumorosa delle bombe che

cadono anche oggi con violenza, indiscriminate, quelle russe e/o quelle del genocida Assad, su paesi nella campagna sudorientale di Idlib. Cadono su una scuola, cadono sulle case, uccidono persone, presenti, passati, futuri, ma non riescono ad ammazzare la speranza e la solidarietà dei siriani migliori.

Così, in una dimora temporanea in affitto al Nord, che la sua casa nella sua città è stata distrutta, Fareed continua a twittare, a cercare, verificare e condividere le notizie su whatsapp, con attivisti e altri ragazzi ancora in Siria. Non può neanche essere felice del tutto per questo momento di notorietà che gli regala il destino. Si scusa, anche, perché, dice, "sì, è un cane, lo so. I media si preoccupano di un cane più che degli umani. Magari ci aiuta, magari così vedono che cosa stiamo passando".