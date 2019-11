BookCity Milano 2019 dal 13 al 17 novembre, libri e Tv con laF

Il 13 novembre prende il via BookCity 2019, tra i tanti eventi voglio segnalare quelli strepitosi di laF

laF (Sky 135), TV di Feltrinelli, è protagonista a BookCity Milano 2019 da venerdì 15 a domenica 17 novembre con quattro esclusivi incontri aperti al pubblico dedicati a documentari e serie tv legati alla grande letteratura internazionale e nazionale.

Il ciclo d’incontri inizia venerdì 15 novembre alle ore 20.00, presso l’Auditorium MST del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, con gli scrittori Marco Malvaldi e Licia Troisi e l’editore Sergio Fanucci che introducono e commentano l’anteprima per il pubblico dei primi due episodi di “La Guerra dei Mondi”, la miniserie-evento BBC tratta dal romanzo pietra miliare della fantascienza di H.G. Wells con protagonisti Eleanor Tomlinson, Rafe Spall, Robert Carlyle e Rupert Graves.

A 30 anni dalla scomparsa di Georges Simenon e a 90 anni dalla creazione del leggendario personaggio del Commissario Maigret, sabato 16 novembre alle ore 15.30 presso la Sala Carroponte dei Frigoriferi Milanesi sarà proiettato “Maigret al Picratt’s”, episodio tratto dalla serie tv con protagonista Rowan Atkinson; a seguire, un incontro con John Simenon, figlio dello scrittore e produttore esecutivo della serie.

Domenica 17 novembre alle ore 14.00, l’Auditorium MST del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci ospita l’anteprima tv di “Le avventure del Lupo - La storia quasi vera di Stefano Benni”, il documentario in onda il 7 dicembre 2019 alle 21.00 su laF che racconta la vita dello scrittore bolognese con l’aiuto dei compagni e amici Daniel Pennac, Alessandro Baricco e Angela Finocchiaro. Presenti in sala, in occasione anche dell’uscita in dvd per Feltrinelli Real Cinema, lo stesso Stefano Benni ed Enza Negroni, regista del documentario, per approfondire questo straordinario viaggio fra letteratura, musica e teatro.

L’ultimo incontro è dedicato ad Alda Merini, domenica 17 novembre alle ore 16.00 presso la sala Café Rouge del Teatro Franco Parenti, con la proiezione del primo episodio di “Fuoco sacro - Il talento e la vita”, nuova produzione originale laF in cui lo scrittore Paolo Di Paolo racconta quattro grandi autori del Novecento italiano interpretati da altrettanti attori. Presenti in sala lo stesso Paolo Di Paolo e l’attrice Federica Fracassi, che interpreta la poetessa milanese nella puntata.

La TV di Feltrinelli, media partner della kermesse, è inoltre presente con Effe Come Festival, il viaggio social e tv di laF attraverso l’Italia per raccontare le migliori manifestazioni culturali italiane e i suoi protagonisti, condotto dalla reporter culturale Marta Perego.

