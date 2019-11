TikTok: Diamanti, Rubini e... tanto altro ancora!

Come detto TikTok nasce in Cina, e come si legge nella versione italiana del semplice ma efficace sito internet di questa startup diventata unicorno con molta rapidità la sua missione è rendere possibile che qualsiasi essere umano nel globo terrestre abbia la possibilità di mostrare a chiunque altra persona al mondo tramite video generati in forma creativa tutto quello che ha dentro in modo semplice, immediato, naturale e soprattutto molto divertente.