Marcel van Basten, detto Marco.

Marco è reduce dalla vittoria dell'Europeo conseguita in Germania con la nazionale olandese ed insieme ai suoi compagni di squadra Gullit e Rijkaard mette nel mirino la Coppa dei Campioni. Il Milan, dopo nove anni di assenza, nel 1988-89 torna a giostrare nella regina delle competizioni per club e si propone come candidato di rilievo per la conquista dello scudetto.

La stagione di Marco è caratterizzata da numeri da sogno. Van Basten segna 33 gol (19 in Serie A, 10 in Coppa Campioni, 3 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa italiana) e conquista il Pallone d’Oro. In Coppa dei Campioni firma 10 gol, e tra questi c’è il colpo di testa in tuffo contro il Real nell'1-1 dell'andata a Madrid, quello del 5-0 del ritorno a san Siro e la doppietta nella vittoriosa finale contro la Steaua. Trionfo assoluto.