Dimenticate il Black Friday, il Global Shopping Festival di Alibaba è il Nuovo Evento "Must" del Consumismo à la Cinese

I casi aziendali di maggior successo riguardano un mix tra attività online e offline, con uno scambio reciproco che coinvolge negozi fisici e social marketing, e in entrambi i casi hanno bisogno di coinvolgimento e interazione. Innovazione non significa solo prodotto, ma anche marketing: quindi sia che tu voglia creare un mini-program di Casinò in WeChat come Michael Kors (già nota per il felice slogan: “le borse sono meglio dei fidanzati”, molto in target sul “Singles Day”) o che tu voglia sfruttare il perfetto allineamento tra la tua comunità online e le campagne sui social media come Uniqlo, il principale il suggerimento è di avvicinarsi a questo mercato in modo strategico, olistico, piuttosto che meramente tattico.

E partire molto, molto presto.

Ad esempio, già ora, per l’anno prossimo.

--> Guarda il video di questo articolo sull’11.11 sul canale YouTube di Asialize.