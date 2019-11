Addio a Lucette Almansor, aveva 107 anni la vedova di Louis-Ferdinand Céline

Aveva 107 anni Lucette Almansor ed era la vedova di Louis-Ferdinand Céline.

È morta nella loro casa di sempre di Meudon un sobborgo di Parigi, casa che lo scorso anno aveva dichiarato di voler mettere all’asta per motivi economici.

Compagna dello scrittore, sua erede, ha dovuto provvedere a tramandare le opere di un genio controverso.

La ritroviamo in alcuni romanzi: “Da un castello all’altro”, “Nord” e “Rigodon”.

Sempre in ombra rimarrà nella memoria di tutti come in questa foto, vestita per la sua lezione di danza e mi piace pensarla circondata dai gatti, amore che condivideva con Céline.