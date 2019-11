E la vita, la vita… E la vita l’è bela…

Torneremo in corso di stagione a seguire i biancorossi per vedere se Brocchi sarà capace di mantenere alta la concentrazione del suo team sino all’ultima giornata di campionato; solo un calo di tensione potrebbe, ad oggi, prefigurare qualche difficoltà per centrare l’obiettivo stagionale.

Una sola nota negativa, fortemente negativa. Lasciando il parcheggio antistante lo stadio abbiamo visto un nutrito gruppo di giovani ( e dalla fisionomia del corpo anche di meno giovani) con il volto coperto e le cinture dei pantaloni in mano, in probabile attesa dei tifosi ospiti ancora trattenuti all’interno del Brianteo. Per fortuna abbiamo anche visto un triangolo di contenimento costituito dalle volanti della Polizia che li teneva d’occhio a distanza. Roba brutta. Il calcio è altro. Nasce e muore sul campo in erba, il resto è solo delinquenza e folklore deviato.