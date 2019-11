A Udine Libri Insieme 2019

Siamo già nel periodo in cui si comincia a pensare ai regali di Natale.

Siamo tutti alpinisti, in questa avventurosa scalata che è la vita. A raccontarlo, con la consueta verve e uno scrigno inesauribile di esperienze e ricordi, sarà lo scrittore Mauro Corona, al quale è affidato il compito di inaugurare l’edizione 2019 di LibrINsieme, la vetrina editoriale di IdeaNatale che sigla il conto alla rovescia verso la Festa più attesa dell’anno con storie, racconti e personaggi da sfogliare sotto l’albero. Giovedì 14 novembre, alle 18 nell’area eventi della Fiera di Udine, riflettori dunque su una delle voci più note e amate della scena letteraria del nostro tempo, lo scrittore di Erto Mauro Corona, autore per Mondadori de “Il passo del vento. Sillabario alpino”, scritto con Matteo Righetto. Corona domani darà voce alla montagna e a quanto per lui rappresenta: fra brevi racconti ed epigrammi fulminanti, descrizioni di paesaggi naturali di bellezza inesprimibile, l'asprezza della roccia e la sfida delle vette ma anche la carezza accogliente dei boschi, il ritmo lento del passeggiare; i ricordi vivissimi di un tempo che non esiste più e soprattutto la consapevolezza urgente delle responsabilità da affrontare perché gli ambienti naturali possano sopravvivere ed essere il futuro dei nostri figli.

Promosso da Udine e Gorizia Fiere con la Fondazione Pordenonelegge.it, curato da Gian Mario Villalta, Alberto Garlini e Valentina Gasparet, LibrINsieme 2019 proseguirà venerdì 15 novembre, alle 17.30 sempre nell’Area Eventi, con la presentazione del volume “Valentino Ostermann. La vita in Friuli. Usi, costumi, credenze, pregiudizi e superstizioni popolari”, uno studio fondamentale nel campo etnografico, considerato anzi un classico del settore. Valentino Ostermann nacque a Gemona del Friuli il 22 febbraio 1841 e morì il 16 ottobre 1904 a Treviglio: è considerato un pioniere della etnografia e degli studi legati al folclore, il libro sarà illustrato dall’editore Giovanni Santarossa con l’antropologo Gian Paolo Gri e il fondatore dei “Colonos” Federico Rossi. Sabato 16 novembre due appuntamenti: alle 15:30 l’incontro con Gianni Zanolin, che presenta il suo ultimo romanzo “Il senso del limite” (Rizzoli), nuova tappa della saga che vede protagonista il commissario Vidal Tonelli e la città di Pordenone. A seguire, alle 17.00, una novità freschissima di scaffale: “Educhiamoli alle regole. Istruzioni per crescerli responsabili e felici” (Feltrinelli), il nuovo libro di Andrea Maggi. Essere genitori non è mai stato facile, ma mai come oggi pare essere una “mission impossible”: dal noto e severo professore di lettere de “Il Collegio”, il docu-reality di Rai2, ecco le dieci regole che fanno crescere. Per l’ultima giornata di LibrInsieme 2019, domenica 17 novembre, alle 15.30, l’incontro con Luca Bianchini e il suo ultimo romanzo edito da Mondadori “So che un giorno tornerai”, un libro che trova la sua location nella Trieste di fine anni Sessanta, fra i "jeansinari" e i ricordi ormai sfumati del grande Impero asburgico, una nonna che prepara le zuppe e quattro zii e la giovane Emma, che cresce libera e anticonformista in una città di confine, fra cielo e mare. A completare l’offerta letteraria, nell’area eventi della Fiera, quindici case editrici del territorio in esposizione dove il pubblico potrà trovare le ultime novità editoriali e i libri dei protagonisti di Librinsieme 2019.

