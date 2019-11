La GenZ si lascia “influenzare” dalle web star? Dipende

Ma i contenuti sponsorizzati 'disturbano' i ragazzi

C’è un 47% dei giovani che, pur seguendo degli influencer, dichiara di non dare particolare credito alle web star. E allora perché seguire qualcuno di cui non ci si fida? Due le motivazioni principali: per rimanere aggiornati o per mero divertimento. Questa scarsa fiducia sembra provocata soprattutto dalla percezione che post o storie con l’hashtag #adv (quindi commissionati da aziende) non siano davvero autentici. Infatti, il 77% di quelli che conoscono il significato dell’hashtag #adv ritengono che, quando un influencer sponsorizza un prodotto tramite una collaborazione retribuita, la buonafede e il senso critico dell’amico virtuale inizino a vacillare. In pratica lo si fa solo per interesse.