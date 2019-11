PickMeApp cerca nuovi soci. Dal Sud parte la sfida della mobilità intelligente

Da poche ore è online la campagna PickMeApp sul portale 200Crowd, messa in campo per ricercare il sostegno e la partecipazione di nuovi partner per raggiungere il suo obiettivo: rivoluzionare il sistema dei trasporti urbani

PickMeApp è una soluzione di mobilità urbana intelligente, collettiva e door to door pensata per soddisfare il bisogno di mobilità di fasce deboli della popolazione – quali bambini e ragazzi, anziani e disabili. Si tratta di un sistema software a supporto del trasporto cittadino altamente innovativo dal punto di vista tecnologico e sociale, sviluppato al fine di proporre un nuovo modello di mobilità urbana per le città del futuro.

PickMeApp, infatti, è una soluzione totalmente nuova rispetto a quelle già̀ in commercio sul mercato nazionale che trasmette una percezione di sicurezza, efficienza, affidabilità̀, risparmio economico e beneficio ambientale per categorie di cittadini, quali bambini e ragazzi, anziani e disabili, che attualmente – nello scenario nazionale dei sistemi intelligenti di trasporto - non hanno a disposizione servizi di mobilità urbana flessibili, personalizzabili, sicuri ed innovativi.

La rete di trasporto è già attiva in due città, Potenza e Salerno, e ci sono già diverse richieste da tutta Italia per portare la soluzione nelle città tra i 60 e i 200 mila abitanti.

L’attuale modello tecnologico comprende un’app user e driver, un software gestionale di back-end ed un algoritmo intelligente di ottimizzazione dei percorsi. L’app mobile “PickMeApp Mobility” consente la prenotazione ed il pagamento del servizio da parte degli utenti e la tracciabilità dei passeggeri a bordo del mezzo; un algoritmo intelligente elabora le diverse prenotazioni ricevute, producendo un itinerario condiviso e consentendo l’applicazione di un prezzo unitario ridotto. Il piano di viaggio, organizzato sulla base delle prenotazioni ricevute e dei percorsi elaborati dall’algoritmo di ottimizzazione, è reso disponibile sul software gestionale e sull’app driver; in questo modo, il driver esegue le singole prenotazioni in modo puntale e door to door. È così che PickMeApp si propone come soluzione sostenibile, ottimizzata, inclusiva, sicura e semplice da utilizzare per le smart cities del futuro.

In un video postato su YouTube Luciana De Fino e Michele Franzese, fondatori della PickMeApp hanno spiegato il loro progetto.



Qui è possibile sostenere la campagna.