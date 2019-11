FollowTheRossonere & Be Happy

Mentre la curva juventina ha sempre e solo incitato le proprie beniamine, quella rossonera in un paio di occasioni ha invece impostato i propri cori in modalità “san Siro”, ovvero mandando affan…. la squadra ospite. E’ capitato solo un paio di volte ed in entrambi i casi l'intero stadio ha fischiato con disappunto.

Ragazzi il tifo coreografico e caloroso della curva è un ottimo sprone per la squadra ma, nel calcio femminile, l’insulto all’avversario non è accettato. In questo campionato si sostengono i propri colori e si rispettano gli avversari. Funziona così. Per fortuna, per il momento funziona ancora così. Che duri il più lungo possibile.