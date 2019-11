Together Price: la colletta per ridurre le spese di Netflix, Spotify, Nintendo Switch adesso si può fare online

Quanti di voi utilizzano i prodotti Microsoft di ultima generazione? E, invece, chi di voi ha l`abbonamento a Netflix e lo rinnova senza mai dare lo sguardo al portafoglio? Tanti o... pochini pochini?

Ehy, tranquilli, non sto cercando minimamente di farmi gli affari vostri!

Vorrei, invece, portare alla vostra attenzione qualcosa che sta emergendo anno dopo anno come un servizio sempre più utile a tutti coloro che utilizzano per studio, per lavoro o anche solo per semplice passione i servizi online. Questi stessi stanno diventando sempre più costosi e oggettivamente non tutti possono permettersi di pagare mensilmente decine o a volte anche qualche centinaio di euro per inseguire i propri desideri o le proprie personali aspirazioni.

Così, proprio le aziende provider come Netflix, Spotify, Apple Music hanno pensato di offrire ai propri utenti non solo abbonamenti basic destinati al singolo utente, ma anche piani di gruppo che al costo di un abbonamento offrono molteplici account. Il costo può essere diviso tra il numero di utilizzatori degli account messi a disposizione dal piano family o multi utente e risparmiare così oltre l’80%. A questo punto resta solo un problema: organizzare il gruppo e raccogliere le quote mese per mese. Farlo offline e in maniera artigianale significa perdere molto tempo nell’organizzazione e rischiare che non tutti paghino puntualmente la loro parte.

Per sollevare gli utenti che vogliono condividere dall’affanno di farlo da soli, arriva Together Price, che promette di riuscire a rendere snella, veloce e sicura la condivisione di spese offrendo un wallet digitale per raccogliere le quote e una chat di gruppo per comunicare in tempo reale.

Ma proviamo ad ascoltare direttamente da Marco Taddei, CEO e Co-Founder della società, tutto quello che c’è da sapere su Together Price.