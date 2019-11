Un robodramma per capire l'etica dell'IA

Da qualche tempo il cuore del pubblico batte solo per l’Intelligenza Artificiale. I media generalisti non parlano d’altro, ma è sempre più esile la riflessione critica che riescono a stimolare. Si dà per scontato che i robot intelligenti siano già tra noi e che i frutti economici dell’IA attendano solo di essere raccolti. Anche i rischi connessi al diffondersi di device autonomi vengono perlopiù agitati come spauracchi, anziché compresi razionalmente. Le macchine ci rubano il lavoro. Sono più scaltre di noi. Hanno già cominciato a riprogrammarsi tra loro, così da sfuggire al nostro controllo.

Per stimolare una riflessione più articolata, il Teatro Franco Parenti ha dedicato a questi temi il progetto Dalla maschera al robot, una rassegna multimediale, fatta di film, conferenze e uno spettacolo teatrale. Non è possibile citare qui tutti i problemi sollevati, ma ci sono due domande che la rassegna riporta al centro dell'attenzione: cosa significa Intelligenza Artificiale? E come dobbiamo porci nei suoi confronti?

Alla prima domanda, che tocca la vera natura dell’IA, ha dato una risposta illuminante il filosofo di Oxford Luciano Floridi, autore di La quarta rivoluzione. L’IA, dice Floridi, non è affatto intelligente, in quanto non nasce dal matrimonio fra intelligenza biologica e tecnica ingegneristica, ma dal divorzio fra la capacità di agire (agency e problem solving) e la necessità di essere intelligenti per agire con successo. Le cosiddette intelligenze artificiali non sono intelligenti: eseguono mansioni che a noi umani richiederebbero uno sforzo intelligente, ma possono farlo perché abbiamo creato ambienti dedicati e abbiamo sostituito la logica con la statistica, creando computer con grandi capacità computazionali che imparano macinando montagne di dati.