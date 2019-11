Lib(e)ri x tutti - Garantiamo l’accesso alla lettura alle persone con disabilità comunicative!

Ricevo la newsletter di La rete del dono perché mi è capitato di fare piccole donazioni per progetti di utilità sociale, per chi non la conoscesse, Rete del Dono è una piattaforma di crowdfunding per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d’utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit (ONP). I protagonisti della Rete del Dono sono le ONP, i loro sostenitori e i donatori.

Stamattina mi è arrivata una email con questo bellissimo progetto che ho voluto immediatamente condividere!

LIB(E)RI X TUTTI nasce dal desiderio di sviluppare, promuovere e garantire l’accesso alla lettura, alle persone con disabilità.

Lo strumento utilizzato è quello della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), un sistema di tecniche, simboli, strategie e tecnologie, ideate per semplificare ed incrementare la comunicazione, aumentandone le potenzialità in modo alternativo rispetto al testo letterario classico. Si tratta di un strumento che oggi viene utilizzato anche per i bambini in età pre-scolare o gli stranieri.

Se la cultura letteraria, attraverso la CAA, rende accessibili i libri per tutti, il progetto desidera rendere liberi tutti dai limiti della convenzionale forma di comunicazione scritta.

LIB(E)RI X TUTTI è un progetto del Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD) Tiraemolla di Paullo (Mi), in collaborazione con il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) Il ponte. Entrambi i servizi sono gestiti dalla cooperativa sociale Libera Compagnia di Arti & Mestieri sociali.

Purtroppo non ci sono molti libri in CAA in commercio e alcuni hanno un taglio troppo infantile per i nostri ospiti. Dopo aver comprato tutti quelli disponibili abbiamo bisogno di nuovi libri, nuove storie da leggere, nuove esperienze e emozioni da vivere attraverso la magia dei libri. Realizzare un libro è impegnativo, ma possiamo affidarci a ottimi professionisti!!! Vogliamo realizzare dei libri belli, arricchiti da suggestivi disegni realizzati da una illustratrice appositamente per questo progetto. I libri uniranno la simbologia WLS alla possibilità di accedere, attraverso un link, alla versione audio del libro, che verrà realizzata da fonici esperti nei locali del CDD, coinvolgendo lettori volontari. Una redazione apposita si occuperà di tradurre libri e storie già esistenti o costruire storie originali.

Vogliamo poi restituire al territorio e alla cittadinanza i risultati di questo progetto: i libri che editeremo li faremo stampare e da un lato arricchiranno la biblioteca specialistica del CDD che apriremo al territorio e dall'altro saranno regalati alle biblioteche comunali della zona e a diversi esercenti di locali pubblici che potranno tenerli a disposizione di tutti.

I costi per l'edizione di un libro si aggirano sui 1.500 euro, oltre ai costi di stampa. Vogliamo partire realizzando almeno 4 libri. Ogni donazione è importante!!!

Aiutaci a realizzare più libri possibile. Dona ora!