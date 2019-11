AnneFrank in replica il 23 novembre

Sabato 23 novembre torna nei cinema italiani, in replica straordinaria, il docu-film #AnneFrank. Vite parallele che in soli tre giorni (tra l’11 e il 13 novembre) ha raggiunto la quota record di trentamila spettatori (qui il trailer).

Scritto e diretto da Sabina Fedeli e Anna Migotto, con la colonna sonora di Lele Marchitelli, il film evento rievoca la vicenda di Anne Frank attraverso le storie parallele di cinque sopravvissute alla Shoah: le sorelle di Fiume Andra e Tatiana Bucci (arrestate e portate alla Risiera di san Sabba a Trieste, furono deportate ad Auschwitz-Birkenau dove furono scambiate per gemelle), Sarah Montard (di origine polacca, visse nascosta a Parigi per due anni, finché nel 1944 fu arrestata e deportata ad Auschwitz-Birkenau), Arianna Szörenyi (arrestata in Friuli e reclusa alla Risiera di san Sabba, attraversò quattro campi di concentramento), Helga Weiss (nata, come Anne, nel 1929, fu arrestata a Praga e deportata a Terezin, Auschwitz, Freiburg e Mauthausen).