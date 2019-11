La persuasione cinese alla conquista dell’Africa

«Il cinema è il maggior vettore inconsapevole di propaganda nel mondo di oggi. Un film può standardizzare idee e abitudini di una nazione. Poiché le immagini sono fatte per soddisfare le richieste del mercato, esse riflettono ed enfatizzano le tendenze popolari, piuttosto che stimolare nuove idee e nuove opinioni».

Lo scriveva nel 1928 il pubblicitario statunitense di origine austriaca Edward Bernays. Nato a Vienna e parente di Freud, delle cui lezioni fece tesoro, è considerato il primo spin doctor del mondo. Il suo celebre libro Propaganda resta ancor oggi un riferimento per capire la manipolazione psicologica delle masse, «le cui abitudini e opinioni sono orientate da meccanismi invisibili che costituiscono il potere nascosto del nostro paese. In sostanza noi siamo governati, le nostre menti sono modellate, i nostri gusti formati e i nostri pensieri suggeriti in larghissima misura da persone di cui non conosciamo nemmeno il nome».

Dicendo «il nostro paese» Bernays si riferiva agli Stati Uniti, evidentemente maestri, in patria e fuori, dell’arte manipolatoria soprattutto attraverso il cinema e la diffusione spinta della lingua inglese. Basti pensare alle acclarate connessioni tra il Pentagono, la CIA e le majors di Hollywood, quasi esplicite in film come The Day After o Top Gun o l’apparentemente innocuo Aladin, in realtà vettore di idee stereotipate sul mondo arabo al punto che la sua prima versione dovette essere rivista e rimontata perché troppo in odore di razzismo. E basti citare due percentuali: in Europa il 92% degli studenti impara una seconda lingua (in prevalenza l’inglese). Negli USA, gli studenti che fanno lo stesso sono il 20%.

Il colonialismo culturale americano ha evidentemente avuto successo e fatto scuola. Ma ora, mentre l’America di Trump sta progressivamente abbandonando il suo ruolo di leader globale a favore di un’inquietante autoreferenzialità, è la Cina a prenderne il posto percorrendo la strada inversa.

Questo è particolarmente visibile in Africa, dove l’Impero di Mezzo è diventato il primo partner strategico e commerciale del continente grazie a finanziamenti agevolati che il centro studi americano John Hopkins stima in ben 143 miliardi di dollari dal 2000 a oggi. Tale enorme disponibilità finanziaria ha permesso e permette a Pechino di praticare un sottile neocolonialismo in cui si mescolano investimenti massicci in infrastrutture, trasferimento del surplus manifatturiero di prodotti a basso costo, alleanze militari, vendita di armi, immigrazione di operai e contadini cinesi per ovviare alla sovrappopolazione del Paese asiatico e accesso privilegiato alle risorse naturali africane.

A condire questo piatto, che comincia a risultare indigesto agli africani più attenti e lungimiranti, ora c’è anche la cultura. O la sua versione più populistica, cioè idonea a influire sulle masse. Mentre gli americani nel loro periodo d’oro usavano il cinema, la Cina si è adattata ai tempi e predilige la televisione. I due network cinesi CCTV News Channel e China Daily hanno da tempo canali completamente dedicati all’Africa. E gli investimenti cinesi si estendono anche a una grande varietà di media tradizionali e online.

A completare il panorama delle similitudini tra la pervasività culturale americana d’altri tempi e quella cinese nell’Africa di oggi ci sono altri due elementi essenziali: il cibo e la lingua.

Se anni fa il Big Mac è stato il simbolo trionfante della globalizzazione intesa come cambio di gusti e di costumi (quando mai, prima di McDonald, da noi si concepiva anche lontanamente l’idea di pasto veloce o fast food?), ora in Africa lo stesso ruolo è riservato agli involtini primavera e all’anatra laccata.

Lo scrive senza mezzi termini un quotidiano cinese, il «South China Morning Post», in un articolo del maggio 2018 relativo al Senegal, uno dei Paesi in cui la Cina è più attiva: «Il cibo è un altro aspetto fondamentale della cultura cinese con il quale gli africani si stanno familiarizzando. Dakar per esempio ospita molti ristoranti cinesi, che fanno servizio di catering sia agli africani sia ai cinesi che lavorano nel Paese. Ci sono inoltre un mercato e molti negozi di alimentari lungo il Boulevard du Centenaire, che comincia a essere noto come la Chinatown di Dakar».