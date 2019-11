Se Hong Kong Brucia, Shenzhen Ride

Nello stesso perimetro, si sprecano i sedicenti "Musei dell'IA", con mirabili esempi di Domotica integrata, e alcuni robot molto carini che possono ballare e contemporaneamente lavorano nel campo dell'edutainment.

Un'altra area in cui le aziende stanno per mostrare i loro prodotti è il nuovissimo CEEC, che si trova nel centro commerciale di fascia alta che è stata inaugurata ancor prima di essere completata - una sensazione che in realtà si ha in diversi posti della città, hotel inclusi.

Vuoi lavorare per un'azienda di droni? Costruisci un robot

La competizione tecnologica diventa ancora più frenetica in occasione del Robomaster. In realtà, è una gigantesca competizione promossa da DJI, la più importante compagnia di droni al mondo, durante la quale giovani ingegneri di tutto il paese si riuniscono qui per lottare per il titolo - e per ottenere un lavoro ben pagato anche in DJI. In generale, la cosa più sorprendente di una visita industriale qui è l'età media delle aziende: quelle "storiche" non hanno più di 15 anni, mentre un numero incredibile di loro è riuscito a raggiungere lo status di corporation in soli 3-4 anni dalla loro fondazione. Non è un caso che la Cina abbia già il maggior numero di "unicorni" (startup con valore di mercato sopra al miliardo di dollari) al mondo.

Riconoscimento facciale, pronto per il Sistema di Credito Sociale

Naturalmente, Shenzhen è piuttosto avanzata anche sul lato della digitalizzazione, ed è una delle zone di sperimentazione più avanzate per il famoso Sistema di Credito Sociale, quel meccanismo per cui tutti i cittadini cinesi saranno valutati con un punteggio in una gigantesca operazione che per alcuni è a metà tra una trovata orwelliana e una puntata di Black Mirror.