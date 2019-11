Si scrive “vittoria”, si legge “Bergamaschi”.

Partita cruciale dicevamo. Non solo per i tre punti preziosi conquistati in un momento del campionato che solitamente vede giungere le prime distrazioni, ma soprattutto per il gioco che il Milan ha voluto fare dal primo minuto sino al fischio finale.

Le ragazze di Ganz - pur senza rinunciare a far sentire la propria fisicità - hanno giocato in velocità, tutto di prima, massimo due tocchi. Per giocare così ci vuole personalità e tecnica. Palla lunga e pedalare siam capaci tutti; ma è roba da calcio parrocchiale.

Ganz ha impostato un Milan rapido, rapido nel pensare la giocata ancor prima che nel realizzarla, una squadra capace di triangolare in tempi stretti portando il vertice del triangolo sia verso l’attacco sia verso la propria porta. Ed infatti oggi la povera Korenciova - chiamata in causa un’infinità di volte - ha consumato più gli scarpini che i guanti. Milan vs Sassuolo, al di là del risultato, ha sdoganato un Milan che funziona e che ha trovato un’anima ed un modus vivendi convincente. Momento cruciale.