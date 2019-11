Storie di Barbie! Il 60° anniversario della bambola più famosa al mondo

Domani a Milano, in una libreria Mondadori che io conosco bene (abitavo nei dintorni), quella di Via Marghera 28 in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario di Barbie Gabriella Bensa ci racconta 60 SOGNI DI BARBIE, storie di donne determinate e tenaci che ce l’hanno fatta.

Ci sono: Tiziana Ferrario, Sara Sesti, Francesca Fedeli.

Intervengono anche Claudia Lucarella e Andrea Ziella (Mattel) e Beatrice Fini e Francesco Zamichieli (Giunti Editore).

IL LIBRO

Per bambini e bambine: dai 10 anni

In occasione dei suoi 60 anni la bambola più famosa del mondo parla direttamente alle bambine, in un grande volume illustrato che raccoglie 60 storie di donne che con coraggio, tenacia e creatività sono riuscite a realizzare i propri sogni.



L’obiettivo è di ispirare le donne di domani, scovare e valorizzare il loro potenziale, senza limiti di immaginazione, ed è quello che Barbie fa da anni:

ispirare le future generazioni, mostrandogli che non esistono limiti all’immaginazione.



Dalla Barbie astronauta alla pittrice, dalla chef alla veterinaria, dalla skater alla ballerina: le possibilità sono infinite!

Io ho avuto solo la Barbie normale e la Barbie ballerina nera, mi piacerebbe dire che la scelsi perchè volevo una bambola multietnica, in realtà fu perchè in negozio c'era solo quella, l'ultima Barbie ballerina bianca era andata a mia sorella! Eppure la scelta casuale mi fece apprezzare moltissimo quella bellezza esotica ...

In tutta la lunga storia della Barbie ci sono state critiche per l'ideale di donna che sembra (almeno esteticamente) incarnare ma io ho sempre pensato che una bambola è una bambola e siccome io sono "une femme âgée" me la ricordo sia nella versione con le gambe rigide, sia nella rivoluzionaria versione in cui pigava le ginocchia! Ho ricordi bellissimi dei pomeriggi passati a pettinarla, a lavarle i capelli che poi diventavano verdognoli ... insomma, se fossi a Milano io andrei in Mondadori!

Gabriella Bensa - 60 Sogni di Barbie - Giunti editore (pg 192 € 35,00)