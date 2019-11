Quod erat in votis. Ed alla fine giunse la Dea.

Al minuto 76 il Papu Gomez si invola, entra in area palla al piede, solo davanti al portiere che esce alla disperata provando a chiudere la maggior parte possibile dello specchio della porta. Forse il Papu sta già pensando a quale esultanza proporre e non è lucido, spara sull’estremo difensore croato e si mangia un gol già fatto. Poco altro sino al triplice fischio di chiusura con una Dea sempre in totale controllo dell’incontro.

Bravi, bravi, bravi. Bravi per averci creduto. Bravi per non essere cascati nel trappolone croato che proponeva un scontro tutto giocato sull’agonismo. Bravi per avere applicato gli schemi di Gasperini (indemoniato in panchina) che richiedevano velocità, tecnica ed elevata reattività mentale.