Quello che i sovranisti non capiscono della riforma del MES

Un dibattito falsato

Il dibattito sul processo di revisione del Meccansimo europeo di stabilità è inquinato da un equivoco di fondo. Da più parti si sostiene infatti che, attraverso quelle che si chiamano Clausole di azione collettiva (CACs), i creditori potrebbero, da soli, imporre ad uno stato la ristrutturazione del suo debito pubblico.

Una imposizione che i sovranisti ritengono naturalmente inaccettabile (ma se si trattasse di questo la penserebbero allo stesso modo anche gli europeisti).

Ci si scorda, o non si sa o non si capisce, che alla base di ogni processo di ristrutturazione del debito ci sta anzitutto l’iniziativa del debitore. In questo caso lo stato.



Sulle CACs il punto di vista va proprio rovesciato, perché sono state introdotte per agevolare uno stato in difficoltà, non per abbatterlo.

Il punto della questione

I creditori che detengono titoli di uno stato in difficoltà potrebbero ostacolare una ristrutturazione ordinata del debito sovrano opponendosi ed avviando lunghi procedimenti giudiziari come quelli a cui è stata sottoposta l'Argentina.

Quando la situazione finanziaria di un paese beneficiario di un programma di assistenza da parte di stati o enti terzi (FMI, Ue, MES) risulti talmente compromessa da rendere improcrastinabile una ristrutturazione delle obbligazioni in essere, potrebbero quindi essere utili delle norme contrattuali inserite tra le modalità e le condizioni delle emissioni obbligazionarie che permettano di ristrutturare il debito con l’accordo di una maggioranza qualificata di creditori (generalmente fissata in 2/3 o nel 75 per cento), senza dover ottenere l'unanimità.

In presenza di una Clausola di azione collettiva, infatti, le modifiche accettate dalla maggioranza diventerebbero vincolanti anche per i creditori dissenzienti.

Tali clausole, agevolando una ristrutturazione ordinata del debito, contribuirebbero inoltre a limitare le speculazioni che scommettono al ribasso sulla probabilità di un default disordinato.

Per dire, ci si chiede ad esempio se clausole del genere avrebbero potuto agevolare una ristrutturazione meno traumatica del debito argentino ed evitare che le ipotesi di soluzione si impantanassero in un ginepraio di cause in tribunale.

Il punto è che per gli stati non esiste una legge fallimentare che disciplini, attraverso procedure guidate di concordato o di ristrutturazione del debito, la possiblità di negoziare con i propri ceditori nuovi termini di rimborso (riduzione degli interessi, allungamento del piano di ammortamento, dilazioni di pagamento, etc.) e di imporre, a certe condizioni, tali termini anche a eventuali creditori dissenzienti.

A queste esigenze ha inteso dare una risposta l'art. 12 comma 3 del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità. Conformandosi a questo trattato, lo Stato italiano ha quindi introdotto le CACs nelle emissioni obbligazionarie secondo gli schemi che potete trovare negli Allegati A e B del Decreto del Mef n. 96717, del 7 dicembre 2012.

La proposta di modifica

Siccome, in caso di ristrutturazione che riguardi più serie distinte di emissioni, sarà di regola necessaria la maggioranza dei creditori di ciascuna serie, rappresentati in separate assemblee, il piano di ristrutturazione del debito potrebbe risultare compromesso dal raggiungimento della maggioranza in certe assemblee, ma non in altre.

Da tempo, pertanto, si discute dell’opportunità di modificare le CACs, uniformando l’espressione del voto dei creditori in assemblea unica. Le clausole con approvazione a maggioranza unica, in una sola assemblea unitaria, consentirebbero infatti di prendere una decisione contestuale per tutte le serie di un dato titolo, senza la necessità di votare per ogni singola serie emessa.

Con la modifica del tattato del MES in discussione oggi, sarebbero appunto riformate le Clausole d'azione collettiva con l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, anche delle clausole con approvazione a maggioranza unica (single limb CACs).

E di cosa hanno paura le banche italiane?

Detenendo molti titoli di debito pubblico, temono di essere poste sotto ricatto dal governo di turno quali obbligazionisti costretti a digerire un taglio dei proprio crediti.

Per questo preferirebbero un meccanismo che escludesse a priori la ricattabilità.

Ma per evitare di essere ricattabili, bisogna evitare di imbottirsi di titoli di stato.

Piero Cecchinato