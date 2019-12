Il Grifone ferito non vola più.

Una migliore predisposizione agonistica mette poco dopo il grifone Kevin Agudelo in condizione di matare il Toro. Il ragazzo, classe 1998, fa tutto da solo. Punta la porta avversaria, entra in area di rigore, sbraccia per farsi spazio e tira: traversa.

Il Toro traballa e per un attimo si scompone, avanza per scaricare dal groppone la paura provocata dagli avversari, ma dimentica di coprire bene la retroguardia. Passa meno di un minuto ed il numero 30 del Genoa Andrea Favilli riceve in area un invito filtrante, la difesa del Toro dorme, e Favilli indirizza la palla sulla base del palo sull'uscita di Sirigu.