Il conto online che rivoluziona il business delle PMI e startup italiane

La difficoltà più grande per una startup e/o PMI in Italia è sicuramente dover far fronte alla burocrazia e di conseguenza ai sistemi di pagamento. Basti pensare che il Bel Paese si posiziona 30esimo nella classifica nazionale, tra tutte quelle presenti e ordinate per “convenienza”.

Il motivo per cui l’Italia è tra i paesi con peggior ranking è legato al fatto che le banche continuano ad essere mal organizzate dal punto di vista della digitalizzazione. Lunghe file e procedimenti complessi anche per delle semplici operazioni.

La soluzione ideale sarebbe l’integrazione del conto corrente aziendale che si configuri perfettamente con un’app home banking, che a sua volta gestisca perfettamente il dietro le quinte.

La migliore soluzione per gestire il conto delle startup e PMI in Italia

Un conto corrente aziendale per imprese nel turismo (compreso case vacanza e B&B) qualora non fosse gestito correttamente, comporterebbe un rischio di grossa entità. Per esempio:

● Gestione disorganizzata del fatturato;

● Pagamenti lenti;

● Timore di perdere scontrini o le ricevute fiscali;

Ancora oggi esistono imprese che per mancanza di esperienza o di strumenti indispensabili, non riescono a scalare il proprio business. Qualora ciò accadesse, il rischio più grosso potrebbe essere quello di chiudere l’attività nel giro di pochi anni.

L’Italia (così come tutti i paesi in retrocessione tecnologica) necessita di soluzioni avanzate, che consentirebbero alle aziende di stare al passo con i tempi e, di conseguenza, di evolversi e digitalizzarsi.

Nasce Penta, il conto corrente per le piccole e medie imprese

A contribuire alla crescita delle piccole e medie imprese italiane corre in aiuto la startup Fintech Penta. L’azienda è stata lanciata nell’ottobre 2019 sul territorio del Bel Paese, con un team dedicato la cui finalità è quella di supportare gli imprenditori nella gestione finanziaria di un business.

Penta è un conto corrente online pensato per PMI e start up che desiderano far crescere il proprio business e gestire al meglio le proprie risorse economiche. Tra le caratteristiche in risalto:



● Multi-carte aziendali per i dipendenti: ciascun dipendente può ottenere una carta di debito, per gestire al meglio le proprie spese aziendali attraverso un intero ambiente digitale.

● Pagamenti istantanei e notifiche push: grazie ad un gestionale chiaro e semplificato, l’azienda può avere una panoramica in live del proprio business. Inoltre, la fee per i pagamenti internazionali è fissata a poco meno dell’1%.

● Benefit e programmi di ricompensa: ogni impresa cliente ha accesso esclusivo ad alcuni benefici e ricompense speciali. Per esempio €5.000 da usufruire su Amazon Web Services o ancora sconti sulle tariffe di Stripe e altri ancora.

● Assistenza premium: Penta è localizzata con un ufficio a Milano, con un team dedicato al supporto clienti, sempre disponibile e multi-canale.



L’obiettivo della startup Penta è quello di poter essere più vicina possibile ai clienti, con servizi innovativi e partnership strategiche per la crescita dei business in Italia.