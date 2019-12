La “Canzone d’Autore”.

Fu quindi l’intuito e l’ispirazione di questo giovane ragazzo (con il quale sono ancora debitore di un buon dessert offertomi in quel di Cagliari poco tempo fa) a coniare un’espressione che tuttora è di uso comune, una definizione iconica. Cosa renda quest’espressione così efficace lo spiega ancora Enrico.

“Come tante parole del linguaggio corrente, anche questa espressione non ha un significato preciso, univoco, scientifico. Al Tenco se ne è discusso per anni, e vedo che se ne discute tuttora, a distanza di 50 anni!

La prima peregrina obiezione che certi fanno è che tutte le canzoni hanno un autore... (persino i canti popolari di tradizione orale, dice qualcuno...). Ma non è lì il punto”. Se oggi molte cose vengono definite d'autore, soprattutto se si vuole far passare un messaggio di qualità e di autenticità, vuol dire che l’espressione ha una sua forza, e sono convinto che queste filiazioni siano arrivate non tanto dall’uso fatto per il cinema, ma proprio da quello fatto per una materia di così largo consumo come la canzone”.