Space Economy : " Perchè andare nello spazio se ci sono tanti problemi da risolvere sulla terra?"

Mi viene spesso chiesto: "Perché costruire satelliti per lo spazio quando ci sono così tanti problemi da risolvere qui sulla Terra?" È una domanda perfettamente razionale. La risposta breve è che dobbiamo andare nello spazio per aiutarci qui sulla Terra. I satelliti hanno svolto un ruolo enorme nel migliorare lo stato del mondo e lo faranno ancora di più poiché un'esplosione di innovazione tecnologica consente di implementare nuove grandi flotte di piccoli satelliti con nuove funzioni a servizio della vita incredibili.Gli obiettivi di sviluppo sostenibile , adottati all'unanimità alle Nazioni Unite nel 2015, sono un ottimo riassunto delle attuali sfide del mondo. Lo spazio è uno dei tanti strumenti importanti che possono essere utilizzati per aiutarci a risolverli. La copertura globale dei satelliti offre una prospettiva unica che può aiutarci a superare le nostre maggiori sfide. Le informazioni fornite da questi veicoli spaziali possono aiutarci a migliorare i raccolti agricoli, proteggere l'habitat della terra e fermare la deforestazione. Hanno scoperto il buco nello strato di ozono e i loro dati oggi rimangono fondamentali per combattere i cambiamenti climatici; e ci hanno aiutato a connettere il mondo attraverso Internet e la comunicazione, un servizio immateriale per milioni. I satelliti nello spazio hanno fatto molto per noi finora e, in futuro, offriranno molto di più. Ma quali sono le sfide terrestri che i satelliti possono aiutare a vincere?Il primo è sicuramente, aiutare se non porre fine al problema della fame nel mondo. Le immagini satellitari possono dire la resa del raccolto su pixel by pixel, consentendo agli agricoltori di decidere meglio quando aggiungere acqua o fertilizzante e quando raccogliere. Attraverso il monitoraggio con bande di frequenza vicine all'infrarosso si possono sviluppare dei veri e propri indice di performance delle colture. La terra coltivata e agricola rappresenta il 37% della superficie terrestre della terra e i satelliti sono in grado raccogliere questi dati su un territorio così vasto.L'altra sfida per il pianeta, è quella legata all'acqua. Più andremo avanti più diventerà preziosa. Le immagini satellitari consentono un monitoraggio ampio ed efficiente dei livelli delle acque nei bacini e neo corsì d'acqua fornendo un allarme tempestivo di carenze e dati uniformi in diversi paesi che condividono le fonti idriche.Il problema del cambiamento climatico putroppo è ormai un qualcosa che sempre di più fa parte delle nostre vite. Lo si può vedere tutti i giorni anche nelle città e nel nostro vivere quotidiano. I satelliti per l'osservazione della Terra consentono il monitoraggio globale della deforestazione, dei livelli di inquinamento idrico, dello stato delle calotte di ghiaccio e della desertificazione e consentono azioni precoci e immediate per prevenire questi eventi.Nell'ambito della tutela dell'Habitat, futuro bisogna anche pensare alla vita della fauna dei mari. I satelliti possono aiutare a tracciare e fermare la pesca illegale abbinando i transponder del sistema di identificazione automatica (AIS) della nave con immagini satellitari aggiornate, che consentono l'identificazione delle navi sia di quelle legali, sia di quelle che operano illegalmente quindi probabilmente coinvolte in pesca illegale. E nello stesso modo le immagini dallo spazio possono aiutare a proteggere la vita sulla terra aiutando a monitorare e proteggere gli habitat della fauna selvatica. Concretamente i Satelliti e le attività che svolgeranno dallo spazio della terra sono un supporto alla comunicazione, all'istruzione e alla tutela della salute. Solo il 50% dei 7,5 miliardi di persone della Terra ha accesso a Internet. Una rete globale di satelliti per le comunicazioni, come quelli sviluppati da SpaceX e OneWeb, potrebbe consentire la connettività Internet a una netta maggioranza di persone, in particolare quelle nelle regioni remote in cui le infrastrutture e lo sviluppo sono scarsi. Con l'accesso a Internet arriva una maggiore condivisione delle conoscenze sia culturali che mediche. Il 9 luglio 1965, l'ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Adlai Stevenson, evocò il concetto di "Terra spaziale" - in seguito reso popolare dall'autore, Buckminster Fuller - che avrebbe motivato a pensare alla sostenibilità per i decenni a venire. “Viaggiamo insieme, passeggeri su una piccola nave spaziale, dipendente dalla sua vulnerabile riserva di aria e suolo; tutti impegnati per la nostra sicurezza per la sua sicurezza e pace”.Quindi perché non risolvere i problemi qui sulla Terra prima di andare nello spazio? Bene, dobbiamo andare nello spazio perché siamo sull'astronave Terra e, per prenderci cura di esso, dobbiamo capirlo e capire meglio come interagiamo con esso.