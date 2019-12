Le ripetizioni cambiano volto: oggi si corre ai ripari alle prime insufficienze

L'Osservatorio sulle Ripetizioni

Perché i genitori che decidono di sottoporre i propri figli a massicce sessioni di recupero in largo anticipo rispetto alla fine del quadrimestre sono davvero tanti. A dirlo gli oltre 12mila ragazzi delle scuole secondarie intervistati dal portale per studenti. Il 20% di loro, infatti, sta già prendendo ripetizioni da settimane (tra i liceali si arriva al 24%). A cui va aggiunto un 3% che le ha iniziate subito dopo il ricevimento dei professori e un 7% che attende i colloqui ma è convinto che le farà. In totale, dunque, il mercato delle ripetizioni assorbe quasi un terzo degli studenti delle scuole medie e superiori. È, dunque, proprio in questa fase della vita dello studente che le famiglie iniziano a investire seriamente: se alle elementari perdere l’anno per scarso rendimento è un evento da prima pagina, alle medie inizia a diventare un fatto raro ma possibile per poi concretizzarsi nell’ecatombe del primo anno delle superiori, dove 1 su 10 mediamente non ce la fa a superare la tagliola.