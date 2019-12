Sotto la Curva

Il pensiero di Pioli (intervistato da Sky)

"Da queste vittorie ci portiamo a casa sensazioni positive, è stata una bella partita per merito di entrambe le squadre e la nostra qualità ci ha premiato”

"Ero molto felice di poterlo salutare. Volevo abbraccialo, ma mi ha detto che era meglio di no. Una bella emozione, sono contento di averlo incontrato. Bello ritrovarlo sul campo e spero che tutto sia indirizzato sulla strada giusta. Mi ha toccato poterlo salutare”.

"Piatek oggi è stato importante, c'era bisogno di scavalcare il pressing e ha fatto un lavoro per la squadra. Theo Hernandez? Ha tempi di gioco offensivi fantastici e un gran piede, nelle prime partite lo facevo partire troppo alto mentre ha bisogno di campo davanti: se abbiamo predominio sulla partita rende meglio". Infine, ha concluso: "Stiamo lavorando da squadra e non è un caso che arrivino i risultati, lavoriamo meglio e non ci tiriamo indietro. Adesso è il momento di insistere, oggi non dovevamo soffrire così tanto e chiuderla prima. Abbiamo giocatori per giocare bene al calcio ma la qualità da sola non basta".