Sbagliando si impara.

Giornata fredda e soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni nonostante il fondo molto duro, tribuna centrale gremita. E’ il momento di Inter - Roma.

Il mainstream suggerirebbe per questa cronaca l’uso di titoli carichi di enfasi, in stile “Scontro di Titani al Chinetti”… Non seguiremo questa indicazione.

Il blasone delle due formazioni è senza dubbio prestigioso e parla da solo, ciò nonostante riteniamo utile fare una premessa, a beneficio di coloro che non hanno una conoscenza approfondita del campionato di calcio femminile e comunque ci leggono.