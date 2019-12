La danza del Diavolo.

L’ultima emozione del match è al minuto 89. Contropiede di Tarenzi che si dirige verso la porta del Milan, difesa dalla debuttante Piazza. Fusetti la rincorre e la ferma fallosamente. Cartellino rosso.

Ok, è Natale, però anche nel far regali serve misura. Il rosso è esagerato; a Tarenzi mancavano ancora sette leghe da percorrere per giungere in porta e per definire il fallo come “fallo da ultimo uomo” o come “chiara occasione da gol” ci vuole una fantasia alla Tolkien. Rosso diretto, decisione discutibilissima.