Identità, progettazione e dialogo

Le Amministrazioni pubbliche sono già entrate in sintonia con il Turismo del XXI secolo?

Capita spesso che i Comuni ragionino per punti e non per linee strategiche, puntando alla promozione di un singolo evento o di più eventi affrontati però uno alla volta. Il DM deve invece impostare una strategia globale, articolata per punti ma resa omogenea da una visione ampia e globale. Prima si progetta il tutto, e poi si inizia a costruire.

Un buon Destination Manager non ha solo come mission il promuovere una migliore ergonomia e presenza sui mercati ritenuti più opportuni; deve anche saper proporre nuove forme di “municipalismo”. Non è semplice disegnare insieme alle Amministrazioni il profilo di una nuova generazione turistica, urbana ed extraurbana, e nel medesimo tempo offrire al turista una proposta attraente.

Il turista va attratto, accolto, consigliato e messo in condizione di ottenere da tutti gli operatori (pubblici e privati) un’assistenza a 360 gradi. Ma per giungere ad un traguardo di questo tipo prima va creata una visione comune e bisogna essere certi che ogni operatore l’abbia condivisa ed assimilata. Solo allora ci si può rivolgere al turista per dire, all’unisono, noi siamo qui…