Smartphone, film, giochi e...famiglia al completo: ecco il Natale della GenZ

Che si fa a Capodanno?

E se il Natale si passa in famiglia, solitamente invece il Capodanno si trascorre con gli amici. Tuttavia la GenZ non sempre farà baldoria con i propri coetanei: sarà quasi 1 ragazzo su 3 a festeggiare il primo dell’anno insieme ai propri famigliari. Come? La soluzione più gettonata è la festa in casa, che mette d’accordo il 45% degli intervistati. Mentre il 16% ha deciso di avventurarsi al di fuori delle mura domestiche, passando un Capodanno in un locale. Meno di 1 su 10, invece, accoglierà il 2020 lontano da casa, partendo per un viaggio. Ma il borsino del Capodanno è in continua evoluzione visto che, a pochi giorni dall’evento, il 22% non ha ancora organizzato nulla.