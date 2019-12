Compiti per il 2020

SceglieteVi. Scegliete la parte migliore di voi da portarvi dietro nel nuovo anno. Viaggiate leggeri, spensierati, e lasciate sempre un po' di spazio in valigia per tutte le cose belle che incontrerete lungo il percorso.

Scegliete. In questa vita sempre di corsa, scegliete con chi passare il vostro tempo, che è la cosa più preziosa che potete regalare. E che non dovete perdere.

Lasciate andare. Slegatevi da tutto ciò che è finito e da dimenticare. Non vi ostinate a trascinare con voi chi non sa scegliere e non è sicuro di voler proseguire il viaggio. Che in mare può alzarsi il vento forte e solo chi era veramente convinto di partire si impegnerà per trovare la rotta.

Cambiate prospettiva. Se non potete modificare le cose, non fatevi paralizzare dal panico. Spostatevi voi. Guardate i problemi da un’altra prospettiva. Del resto, non ci sono problemi che non si possano affrontare. Quando sembrano troppo grandi, è solo perché ci siete troppo vicini. Ci siete dentro. E allora basta allontanarsi, fare un giretto, e poi guardarli da fuori, quando hanno smesso di essere così immensamente più grandi di noi.

Riparate. Date una seconda possibilità. Curate ciò che può ancora funzionare. Che è faticoso, si sa, ma che vi aspettavate, in questa lista non c’è niente di facile.

Siate flessibili. Ma rimanete solidi. In questa epoca di grandi cambiamenti siate pronti, sappiate accoglierli. Ma non dimenticate chi siete. Solo chi ha radici profonde può andare lontano.

E poi siate grati. Per le cose piccole e per quelle grandi. Per quello che avete e che non avete. Per quello che sapete. E per quello che non sapete.

Siate grati sempre, che niente dura per sempre.

Auguri, a tutti e a tutte. Che questo 2020 possa essere pieno di scelte.