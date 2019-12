Cosa Vogliamo per il 2020? Una Democrazia a Intelligenza Artificiale

Ora, il salto da fare è un altro, però.

Secondo un sondaggio Ipsos – e non solo secondo loro – il politico è la professione di cui ci fidiamo di meno in assoluto. A ridosso ci sono solo i pubblicitari, appunto – ma non ridete se siete giornalisti, perché il decennio delle fake news ha lavorato ai fianchi anche la vostra credibilità.

Riteniamo che i politici siano più fallibili, corruttibili, deprecabili di qualsiasi altro uomo preso a caso dalla strada. Eppure, nelle democrazie rappresentative che governano la maggioranza delle persone che abitano nel mondo, diamo loro le chiavi dell’educazione dei nostri figli, del nostro sistema pensionistico, della promulgazione di nuove leggi che dovrebbero regolare la nostra civiltà stando al passo coi tempi.

Con risultati, possiamo dircelo, spesso disastrosi.

Raramente come in quest’epoca recente lo stato d’animo dell’elettore razionale moderato è stato più abbattuto. Il populismo che impregna ogni livello della società ha prodotto mostri che pensavamo di aver sconfitto definitivamente nel ‘900: il Presidente della Nazione più ricca e influente del mondo parla come il macellaio sotto casa; gli inglesi votano per isolarsi vanificando decenni di sforzi immani di unione per poter contare ancora qualcosa in un mondo sempre più polarizzato su USA e Cina; a Bolsonaro non sembra importare poi molto se la foresta amazzonica viene disboscata e le tribù degli indigeni scompaiono.

Si ha la sensazione di essere bloccati nello stesso livello di un videogioco in cui qualsiasi azione si faccia è sbagliata, e non cambia l’esito finale. Non è la prima volta che si sente qualcuno auspicare un “patentino dell’elettore”, ma quest’esigenza non è mai stata così diffusa come ora. Il tutto, mentre si vedono sviluppare modelli non democratici come quello cinese che – con tutte le storture del caso – producono però un dinamismo economico e sociale che in Occidente abbiamo scordato potesse esistere – da cui la narrazione di una crisi perenne, in un mondo che in realtà in valore assoluto sta crescendo.

L'esperimento Andrew Yang

In questo contesto, la proposta più innovativa in assoluto viene dalla campagna presidenziale delle primarie democratiche statunitensi, e più precisamente da Andrew Yang, che propone una Robotax per le grandi aziende che automatizzano sempre più – perché spesso è totalmente sensato farlo: i robot svolgono più efficientemente ed efficacemente lavori che per l’uomo sarebbero nella maggior parte dei casi alienanti – che crei poi un “freedom dividend” da 1.000 dollari al mese per ogni americano, dal senzatetto del Bronx fino a Bill Gates. Una misura certamente divisiva e in parte provocatoria, ma che è resa molto più interessante proprio perché partorita dalla pancia dell’America che innova: il figlio di immigrati taiwanesi, startupparo, che si rivolta contro il sistema che lo ha cresciuto, nutrito e educato.