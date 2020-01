Il vetro infranto.

Ibra. Non possiamo che partire da lui, il catalizzatore che ha portato quasi 60.000 donne ed uomini allo stadio, orgogliosi dei propri colori, nonostante la bastonata sui denti subita a Bergamo prima di Natale.

Al suo ingresso in campo per la rifinitura pre-gara, un boato. Alla lettura delle formazioni, un boato. Al suo ingresso in partita, un boato.

Lo svedese non ha tradito le aspettative dandosi molto da fare, smistando palloni, provando la conclusione, rincuorando qualche compagno autore di giocate sciagurate, tenendo in grande apprensione la difesa avversaria.

Reggerà il fisico a quasi 39 anni? Vedendo i contrasti esibiti nella partita di ieri si può essere fiduciosi. E’ una roccia e se lui non lo consente, non lo sposti dalla sua mattonella nemmeno spingendolo in tre. Caratterialmente ha la capacità di animare uno spogliatoio depresso e di stimolare una fase di ripresa, mai come oggi auspicabile; speriamo che la sua esuberanza non venga frenata da schemi, tecniche, tattiche e formazioni impostate con spirito da farmacista.

Ibra è un cavallo pazzo e non gli si deve limitare l’orizzonte. Che galoppi e che la squadra sia capace di sgroppare con lui. Non ha la bacchetta magica ma, a modo suo, è un mago.