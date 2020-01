Premio Letterario Città di Lugnano in Teverina VI Edizione 2020

E’ diventata tradizione per me pubblicare ogni anno il bando per il Premio Letterario Città di Lugnano in Teverina, intanto ricordo i vincitori dello scorso anno, V edizione:

SEZIONE ROMANZI

1° classificata

Sacha Naspini, Le case del malcontento, edizioni e/o

PREMIO SPECIALE GIURIA POPOLARE

Gianluca Wayne Palazzo, Idiota è una parola gentile, Asino d’oro

SEZIONE RACCONTI INEDITI *

1° classificato

Diego Inghilleri, Rugby mon amour

PREMIO SPECIALE GIURIA POPOLARE

Marco Ferrari, La fotografia

I racconti vincitori e finalisti sono pubblicati nel libro FOTOSTORIE edito da Intermedia Edizioni, i cui proventi di vendita vengono devoluti all’Associazione Telefono Rosa.

Veniamo invece al 2020

Le opere in concorso dovranno essere inviate entro il 15 Aprile 2020. Il Bando è pubblicato sui siti www.comune.lugnanointeverina.tr.it/ , www.premiolugnano.it e sul portale www.concorsiletterari.it

Promosso dal Comune e curato da Elisabetta Putini il Premio

Il Premio, a carattere nazionale, fa parte di un ampio progetto comunale volto a incentivare la cultura e il piacere della lettura e ha come scopo la valorizzazione di autori affermati o emergenti meritevoli di particolare attenzione per la loro sensibilità nell’uso delle strutture narrative e del linguaggio letterario.

Rivolto a opere di narrativa italiana - Romanzi editi in versione cartacea e Racconti inediti a tema “Il gioco” - il Premio si avvale di una Giuria di esperti presieduta da Paolo Petroni, nominata per selezionare le cinque opere finaliste di entrambe le sezioni, e di una Giuria popolare coordinata da Benedetta Tintillini. I nomi degli altri componenti le Giurie verranno resi noti entro il mese di Marzo 2020.

Gli autori finalisti sono invitati a partecipare alla Cerimonia di Premiazione che si terrà a Lugnano in Teverina sabato 27 giugno 2020, nell’ambito delle manifestazioni nazionali promosse dal Club “I Borghi più belli d’Italia” per festeggiare con la Notte Romantica il solstizio d’estate.

Tutte le opere in concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2020, con Scheda di Partecipazione allegata, secondo la seguente distinzione:

Per i Romanzi: - 3 copie cartacee da spedire per posta a: Comune di Lugnano in Teverina, Palazzo Comunale, via Umberto I, 36 – 05020 Lugnano in Teverina (TR); - 1 copia in formato elettronico (PDF o e-book) da inviare a concorso.premiolugnano@gmail.com

Per i Racconti: - 2 copie stampate, da spedire per posta all’indirizzo di cui sopra; - 1 copia in formato elettronico (PDF o Word), da inviare a concorso.premiolugnano@gmail.com

Per i dettagli sulle modalità di partecipazione e di invio si rimanda a quanto espresso nel Bando 2020 e nel Regolamento di entrambe le sezioni sui siti www.comune.lugnanointeverina.tr.it/ e www.premiolugnano.it e sul portale www.concorsiletterari.it

Un’iniziativa realizzata con il Patrocinio della Regione Umbria

PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI LUGNANO IN TEVERINA

RECAPITO POSTALE Comune di Lugnano in Teverina Palazzo Comunale, via Umberto I, 36 05020 Lugnano in Teverina (TR)

SEGRETERIA PREMIO Telefono 349 6602285 info.premiolugnano@gmail.com

UFFICIO STAMPA

Anna Zanframundo

annazanframundo.press@gmail.com

E-MAIL PER INVIO OPERE IN CONCORSO concorso.premiolugnano@gmail.com