Adesso bisogna cambiare passo.

In primis è necessario trovare il sistema per aiutare Valentina Giacinti a finalizzare il gioco della squadra. Chi ha fatto il chierichetto e giocato a pallone in oratorio avrà sentito dire mille volte che non si può “cantare e portare la croce” nel medesimo tempo.

Giacinti imposta a trequarti campo, fa il pendolo dentro e fuori dall’area di rigore avversaria portandosi via sempre almeno due difensori, gioca di sponda con chi scende sulla fascia e prova a finalizzare. Visto che non è Batman - pur avendo grande generosità agonistica - tutto bene non può fare. Quest’oggi, in finale di partita con un Milan alla ricerca del pari, invece di stare in area di rigore come uno squalo bianco affamato, ha persino fatto una rimessa in gioco con le mani da metà campo. Illogico e poco redditizio.

La difesa ha palesato grandi imbarazzi (il primo gol dell’Empoli grida vendetta in cielo) ed il centrocampo diffonde poca luce.

Non c’è da strapparsi le vesti ma bisogna ritrovare orgoglio, convinzione e quella misurata cattiveria che può aiutare ad uscire dai momenti più delicati.