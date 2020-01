Il motto completo è massicci e incazzati. Mi rendo conto che non è un’espressione molto elegante; chiedo venia, in particolari alle gentili lettrici.

Il motto è tratto dal peggior gergo da caserma; chi ha avuto l’opportunità di servire lo Stato in divisa militare, non può non ricordarlo.

Un tempo, raggiunta la maggiore età e finita la scuola, si trascorreva un annetto in grigioverde in un battaglione delle Forze Armate. Le giovani burbette arrivavano timide ed un po’ spaesate da ogni parte d’Italia, venivano inquadrate e piano piano imparavano usi e costumi della vita da caserma. Guardandole nei primi mesi ci si ritrovava davanti ad una variopinta Armata Brancaleone. Poi, con il tempo, si imparava a muoversi con maggior disinvoltura con gli anfibi ai piedi, si iniziava a sviluppare un certo spirito di corpo, nascevano amicizie ed affinità, si creavano situazioni di solidarietà; si cresceva, sino a sentirsi, in prossimità del congedo, come un unicum invincibile.

L’Armata Brancaleone si era trasformata (almeno nelle nostre giovanili fantasie) in una sorta di falange spartana, pronta per seguire Leonida alla Termopili. E, cadenzando il passo, si cantava “siamo massicci ed incazzati”.