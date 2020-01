Va’ Diavolo, e torna vincitor

Se qualcuno mi avesse detto a fine dicembre, dopo la bastonata raccolta Bergamo contro l’Atalanta, che in nemmeno un mese il Milan sarebbe diventato una squadra spavalda e vincente, avrei chiamato il pronto intervento psichiatrico per un trattamento sanitario obbligatorio.

Il Milan sembra essersi invece davvero ritrovato, grazie all’arrivo di Ibra che ha galvanizzato l’ambiente, alla conferma di un fortissimo Theo (questo acquisto è un vero terno secco al lotto) e probabilmente grazie ad una presa di coscienza collettiva che ha portato tutta la rosa ad uscire da un torpore agonistico preoccupante, che solo a tratti veniva lacerato da risultati accettabili.

Per evitare di apparire esagerati e fuori luogo, ammettiamo anche che le squadre incontrate in questo avvio di 2020 non sono certo delle corazzate del calcio; in ogni caso l’inversione di tendenza è un fatto inoppugnabile e molto incentivante.