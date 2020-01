Ricordando Stefano

Lui era uno di quelli che ce l’avevano fatta.

Campione italiano nei 100 farfalla, aveva stabilito nel 2009 il record italiano della 4×100 mista in vasca corta ed aveva vestito l’azzurro in diverse occasioni, tra cui gli Europei di Stettino. A livello individuale deteneva il 14° crono italiano all-time in 52″98 e il 34° nei 200 (2’00″20), mentre da 25 metri aveva di personale 52″98 e 1’54″87 (12esimo all-time). Gareggiava ancora nella categoria Master, tesserato con la asd Master Melzo e soprattutto insegnava ai giovani delfinetti ed alle giovani sirenette la bellezza del nuoto.

Era nato ed era cresciuto a Milano ma da una decina d’anni viveva a Treviglio; oltre a lavorare a bordo vasca la sera faceva il cameriere in un ristorante di Bergamo. Un ragazzo serio, solare, allegro e pieno di vita. Aveva frequentato la facoltà di Economia per un paio d’anni e voleva riprendere gli studi, forse anche per dare un aiuto professionalmente competente allo zio, titolare di una clinica dentistica a Brescia.

Ma il destino ha deciso diversamente per lui.