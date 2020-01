Mai tirare la coda al Diavolo!

Molto controllo palla per i primi quindici minuti di gioco, con entrambe le formazioni attente a non scoprirsi troppo. Poi il primo momento decisivo dell’incontro; Manuela Giugliano lascia il campo infortunata. E’ una brutta tegola per la più talentuosa giocatrice giallorossa (quest’anno già passata per l’infermeria) che avrebbe sicuramente potuto dare alla sua squadra un apporto decisivo se fosse rimasta in campo per tutti i novanta minuti. Affranta e demoralizzata si siede in panchina.