Giovane poesia italiana. Pordenonelegge vince il concorso promosso dal MIBACT

COMUNICATO STAMPA

PER CHI CREA : FONDAZIONE PORDENONELEGGE HA VINTO IL BANDO NAZIONALE PROMOSSO DAL MIBACT E GESTITO DALLA SIAE NELLA SEZIONE “LIVE E PROMOZIONE INTERNAZIONALE”.

IL RISULTATO È LA NUOVA ANTOLOGIA CON 20 VOCI DELLA GIOVANE POESIA ITALIANA, PUBBLICATA IN EBOOK MULTILINGUE. L’OPERA SARA’ PRESENTATA DAL 2 MARZO IN 4 PAESI EUROPEI E IN ITALIA ATTRAVERSO LA CONFERENZA STAMPA IN PROGRAMMA MERCOLEDI’ 22 GENNAIO, ALLE 12, A PORDENONE, PALAZZO BADINI – SALA ELLERO

Con il Presidente di Fondazione Pordenonelegge, Giovanni Pavan, interverranno il Direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e il curatore dell’Antologia Roberto Cescon. Alla presentazione saranno presenti anche i poeti Sebastiano Gatto e Maddalena Lotter, fra i 20 autori selezionati per l’Antologia.