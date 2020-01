Giovani, pietre d'inciampo per la politica distratta

Spariti da anni dall’agenda politica da troppi anni, il mondo della gioventù sono ricomparsi per una breve frazione di tempo qualche giorno fa all’interno dei lavori parlamentari. Non a torto , scrive Claudio Cerasa sulle pagine de Il Foglio, si afferma chiaramente che la meglio gioventù del nostro paese è una generazione presa (cito) per il “culo”, chiamata in causa solo per opportunismo e non per ragioni di sostanza.

Un emendamento alla riforma (ennesima) di revisione costituzionale costituzionale parifica l’età di diritto al voto per le due camere al diciottesimo anno di età (rispetto ai 25 attualmente in vigore per eleggere i senatori). E per converso, l’equiparazione si applicherebbe anche in senso passivo con la possibilità di essere eletti avendo 25 anni (anziché 40 come oggi ). fin qui l’aggiustamento tecnico che se vogliamo è una buona cosa ma nel complesso ai nostri “figli” vengono destinati che due spicci rispetto agli “over”, ai loro padri e nonni. E la cosa appare più stridente e contraddittoria proprio in questi anni dei “ggiovani” al potere, i nuovi e rampanti leader dai quali ci saremmo aspettati una trasversale convergenza sulle questioni giovanili (dalla trasformazione del lavoro alla crescita demografica passando per il merito e la giustizia sociale, la cultura green e dei diritti fino al dialogo transculturale). Ci saremmo aspettati qualcosa di più persino dalle stars del momento come le Sardine che ispirano tenerezza, voglia di cambiamento di linguaggio, stile ma ancora tutto troppo modale, accidentale e nulla di sostanziale e, nel caso delle nuove generazioni, esplicitamente trasversale visto che i destini di una giovane coppia di Catanzaro o Milano sono gli stessi. La presa in giro vede tutti carnefici nei vari Salvini, Renzi, Di Maio, Speranza, Di Battista o Meloni, Boschi e Carfagna. Non una presa di posizione che sia una, non una proposta controcorrente, non una traiettoria contraria al pensiero geriatrico dominante, non un progetto politico che ponga fine all’esilio dei giovani nell’agenda dei governi. Nulla, un paese egoisticamente vecchio, fatto per vecchi e già garantiti come dicono i numeri dell’Istat.