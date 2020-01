Siamo grati a GretaS

Proverbio del 21 gennaio Per quanto sia alta la montagna si trova un sentiero

Numero del giorno: 291 Persona contagiate da virus misterioso in Cina

Nel giorno in cui il nostro capo degli industriali (esagero, lo so) dice, osservando il dato della nostra crescita prevista, che siamo troppo timidi, dobbiamo esser grati alla gentil Greta che viene dal freddo che oggi è andata a Davos a dire ai vecchioni che comandano il pianeta che non fanno un bel niente per evitare il riscaldamento globale, che fa rima con mortale – ipse dixit – e che lei non si stancherà di ripeterlo. Altro che timidezza.