Guarda o Maio quant’è bello

Proverbio del 22 gennaio Quando c’è una meta anche il deserto diventa strada

Numero del giorno: 532 Reddito di cittadinanza in euro medio a gennaio 2020

Stavo già parecchio in ansia per la misteriosa malattia cinese, che dai tempi della peste nera medievale finisce sempre col l’arrivare qua, quando mi sono capitate sotto gli occhi le prima pagine dei giornali, come sempre attente alle cose che davvero interessano ai cittadini.