Il razzismo inverso ne La Terra dei Cachi

Di colore? Ma di che colore!?

Razzismo sì, Razzismo no, è La Terra dei Cachi.

Razzismo non fa rima solo con Fascismo.

Rimeggia pure con Populismo, talvolta persino con Comunismo.

Va sempre a ritmo di baciata con il Qualunquismo

Mancino o ambidestro che sia.

Il Qualunquismo!!!

Si converte in una alternata tra bipolarismo e schizofrenia

che l’incrociata si porta via!

Ma in questa danza latina a passi di rima

manca Lei che a passo di tango incentiva l’umana avversione.

Signore e signori accogliamo con un bell’applauso: l’Opinione

che nella Terra dei Cachi rimane incatenata al Razzismo.

Ma cos’è Razzismo, ma cos’è Opinione?

Essa è bicolor.

Esso è policromatico.

Sì, il Razzismo è un fatto cromatico!

Lo sanno persino i bambini.

Come quando a tavola, parlando del più e del meno, l’equazione politicamente corretta dell’adulto seduto a capo tavola porta al risultato: “Il Tizio di colore...” allorché la nana ottenne chiede: “Di che colore?”.

