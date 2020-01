Mea culpa. Ammetto di essere tra coloro che in passato non hanno lesinato critiche a Gigi Donnarumma e che non avrebbero pianto a dirotto se fosse stato ceduto, magari al PSG.

“Ma non esce mai…”, “ma cosa giochi sempre di piede… ciapa la bala coi man”. Sbagliavo. Ora il ragazzo è maturato, si è arricchito tecnicamente, ha preso coraggio ed è diventato un giocatore di altissima levatura, una delle colonne portanti del Milan.

Venerdì sera, in occasione di Brescia vs Milan, san Gigio da Castellammare ha salvato la nave in burrasca che rischiava di finire sugli scogli.